Speelgoedbank is succes en krijgt daarom extra vestiging

ARNHEM - Speelgoedbank Speelstoet opent vrijdag een vestiging aan de Zeelandsingel in Arnhem-Zuid. Tot nu toe was er alleen een locatie in Arnhem-Noord.

'Het is nodig omdat het heel druk is. We helpen zo'n 300 kinderen', vertelt Anneke Gerritsen van de Speelstoet. 'En we willen in meerdere wijken zijn, zodat mensen niet ver hoeven te reizen. Mensen kunnen soms niet eens een buskaartje betalen of hebben geen fiets.'

Anneke Gerritsen over de opening van de Speelgoedbank:

Speelstoet is voortaan of woensdag- of donderdagmiddag open op de begane grond van het gebouw Rijnbrink. 'Speelgoed brengen kan altijd. Er zijn altijd mensen aanwezig.'

'We krijgen van alles binnen. Lego, knuffels, fietsen, schaatsen en buitenspeelgoed', aldus een enthousiaste Gerritsen. Speelstoet kan wel nog speelgoed voor kinderen van 11 en 12 jaar gebruiken.