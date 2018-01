Ouders omgekomen monteurs: 'Het lijkt net alsof het hun eigen schuld is'

BARNEVELD - Twee jonge mannen (19 en 21 jaar) kwamen in 2013 om het leven bij een brand in een windmolen. Ze werkten voor het bedrijf Bettink Onderhoud en Service uit Barneveld. De ouders van de mannen doen vrijdag in De Telegraaf voor het eerst hun verhaal.

Het Openbaar Ministerie (OM) presenteerde deze week de resultaten van een onderzoek dat meer dan vier jaar duurde. De oorzaak van de brand was kortsluiting. Die is waarschijnlijk ontstaan nadat de mannen een inbussleutel hadden laten vallen in de meterkast van de windmolen.

Zie ook: Bedrijf niet vervolgd na fatale brand op windmolen

'Doordat justitie zegt dat ze het sleuteltje hebben laten vallen, lijkt het alsof het hun eigen schuld is. Bettink is daar vast blij mee. Maar de waarheid is dat die jongens nooit zonder begeleiding aan die meterkast hadden mogen werken', zeggen de ouders tegen de krant.

De vader van een van de mannen: 'Mijn zwager is elektricien. Bij hem moet een leerling eerst twee jaar meelopen, voordat hij eens een keer een meterkast mag openmaken. En dat moet dan ook nog onder begeleiding! En hier komen twee jongens van een bedrijfje uit Barneveld, nog geen jaar in dienst en dan mogen ze zomaar even een meterkast openmaken van ik weet niet hoeveel volt? Alleen? Dat is toch gek?'

Bettink deed wettelijk niets fout, oordeelde het OM. Toch voelen de ouders dus wrok. Een passerende schipper maakte destijds overigens foto's van de windmolenbrand. De ouders kregen de confronterende foto's op een memorystick.

Verklaring

Het Barneveldse bedrijf komt maandag met een eigen verklaring.

Lees hier het hele verhaal (premium).