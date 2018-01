Er komt toch nog een gemeentegids van papier

BERG EN DAL - Berg en Dal geeft de gemeentegids niet meer uit, maar uitgever FMR-producties heeft besloten in 2018 op eigen gelegenheid door te gaan met zowel een papieren als digitale versie.

Deze gids is jarenlang gepubliceerd en verspreid door FMR-producties, in samenwerking met de gemeente. Deze samenwerking is inmiddels gestopt. Het college heeft dit onder andere besloten omdat de informatie die in een papieren gemeentegids staat soms achterhaald is. Dit is niet het geval bij informatie op de website van de gemeente: deze is actueel. D66 Berg en Dal stelde daarop raadsvragen.

Bezuiniging

Uit de beantwoording daarvan blijkt dat FMR heeft besloten zelf verder te gaan met het uitgeven van de gids. Of de papieren versie huis-aan-huis wordt verspreid, of er afgiftepunten komen is nog niet bekend. D66 vroeg ook of het een bezuinigingsmaatregel betreft. 'Ja', zegt het college.

'Het betreft een bezuinigingsmaatregel op arbeidsuren (ambtelijke uren, red.), niet op externe kosten. Inwoners bellen de gemeente als een bestuursmutatie heeft plaatsgevonden, een adres is gewijzigd enzovoort. Dit is uiteraard de verantwoordelijkheid van de uitgever, maar de benaming Gemeentegids geeft aanleiding om vragen, opmerkingen en problemen bij onze medewerkers neer te leggen.'

via mediapartner De Groesbeek