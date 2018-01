Alternatieve Elfstedentocht nadert, verloopt het net zo dramatisch als vorig jaar?

TECHENDORF - Er doen dit jaar dertig Gelderlanders in Oostenrijk mee aan de jubileumeditie van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Dat meldt de organisatie aan Omroep Gelderland. De dertigste editie van de 200 kilometer lange tocht is woensdag.

De grootste Gelderse groep komt uit Arnhem (vier personen). Ook Ede is goed vertegenwoordigd met drie deelnemers. Er komen verder twee mensen uit onder andere Nijmegen, Andelst en Westervoort.

Vanwege de jubileumeditie wilde de organisatie de schaatsers laten starten op het land. Ze zouden dan vanuit het centrum van Techendorf met de schaatsen in de hand eerst ongeveer een kilometer over het asfalt rennen. Omdat er te weinig draagvlak was onder de ploegen, begint de wedstrijd toch gewoon op ijs.

Dramatische ontknoping

Vorig jaar kende de tocht bij de vrouwen een dramatische ontknoping. Elma de Vries leek de winst te pakken, maar een paar meter voor de eindstreep ging ze onderuit. Hierdoor werd ze slechts vierde. Lisa van der Geest pakte de eindzege, voor Anne Tauber en Ankie Ytsma.

Bij de mannen kwam Crispijn Ariënt als eerste over de streep. Frank Vreugdenhil (zilver) en Niels Mesu completeerden het podium.

Toertochten

Naast de Alternatieve Elfstedentocht kunnen recreatieve schaatsers ook vier toertochten afleggen van 100 of 200 kilometer. Deze vrijdag staat de tweede tocht op de rol. Afgelopen dinsdag werd de eerste tocht gehouden. Ook dinsdag 30 januari en vrijdag 2 februari kunnen recreatieve deelnemers de afstand afleggen.

Verder is zaterdag het Open Nederlands Kampioenschap op de Weissensee, op maandag gevolgd door de ploegenachtervolging. Het evenement wordt afgesloten met de Aard Koopmansmemorial. Deze Amsterdamse koopman was de grondlegger van de Alternatieve Elfstedentocht.

