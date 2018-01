Buurt in actie tegen uitzetting inwoner Balgoij

BALGOIJ - De gemeente Wijchen kan niet veel betekenen voor de 59-jarige Urho Engels. De inwoner van Balgoij dreigt in februari het land uit te worden gezet omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. Daarom heeft de buurt besloten om in actie te komen voor de geboren Nederlander.

Ruim 200 mensen in Balgoij hebben inmiddels een petitie getekend om de man in Nederland te houden. De 59-jarige Engels werd in Wijchen geboren en na 56 jaar in Amerika wil hij nu zijn oude dag in Nederland doorbrengen, maar een verblijfsvergunning zit er dus niet in.

'Toch willen we proberen 1000 handtekeningen te halen en die aan te bieden aan het IND', zo vertelt buurvrouw Marianne Hendriks. 'We hopen dan dat ze het besluit herzien, of opnieuw in overweging nemen.'

Urho vindt het alleen maar mooi dat de buurt dit voor hem doet. 'Ik kan niet zeggen hoe fijn dat voelt. Ik doe veel voor het dorp, het is fijn dat de buurt nu voor mij in actie komt', aldus Engels.

Gemeente kan niks doen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Wijchen, donderdagavond. stelde Pim Verbeeten van Kernachtig Wijchen vragen aan het college over de zaak. 'Ik merk veel mensen in Balgoij zorgen hebben. Er is ook verdriet. Omdat dit mensen raakt, wil ik me er voor inzetten. Het is alleen zo dat de Rijksoverheid hier over gaat. Ons college kan er geen uitspraak over doen.'

Engels vertrok met zijn ouders naar de VS toen hij twee jaar was. Zijn ouders leerden hem de taal en hij kwam zo'n 15 keer terug naar Nederland voor familiebezoek. In 2017 kocht hij een huis in Balgoij en startte hij de procedure voor zijn verblijfsvergunning. Maar volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft hij de Nederlandse nationaliteit niet meer, omdat hij die opgaf toen hij de Amerikaanse nationaliteit aannam. Dus is zijn verzoek afgewezen.

