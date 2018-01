Extreme drukte bij gemeentehuis, mensen naar huis gestuurd

DE STEEG - De gemeente Rheden kon donderdagavond het aantal bezoekers dat naar een informatieavond kwam over zonnepanelen en isolatie niet aan. Er kwamen zoveel mensen naar het gemeentehuis dat uiteindelijk de deuren werden gesloten. Ruim 500 mensen konden wel naar binnen.

De gemeente Rheden is begonnen met een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen en vloer- en spouwmuurisolatie. Per brief waren inwoners uitgenodigd om donderdagavond naar een informatieavond op het gemeentehuis in De Steeg te komen.

Toen de zalen bomvol zaten werden de deuren van het gemeentehuis noodgedwongen gesloten. Veel mensen konden niet meer naar binnen en werden teleurgesteld. Toen de deuren dicht gingen stond er nog een file voor het gemeentehuis. De mensen die in de file stonden werden naar huis gestuurd. Zij baalden maar hadden wel begrip voor de situatie.

De gemeente Rheden heeft besloten om binnenkort nog een informatieavond te houden. De datum voor deze avond is nog niet bekend.

Foto: Martin de Jongh

