Burger in blauw: mee zoeken met politie

RHEDEN - Het liefst hadden ze iemand aangehouden tijdens de testsessie van de politie. Dat zat er niet in, maar resultaat werd er wel geboekt. In Rheden zochten twintig burgers donderdagavond mee met de politie naar geselecteerde goederen.

'Als politieman wil je iemand aanhouden, dat was ook mijn idee van deze avond. Maar als je ziet hoe enthousiast deze mensen aan het zoeken zijn dan moet je tevreden zijn en we hebben resultaten geboekt waar we zeker verder mee kunnen', vertelt Maarten van Grootheest van de politie.

De sessie was een eerste test voor een app die politie wil ontwikkelen. In die app worden gestolen goederen getoond waarna burgers online kunnen zoeken naar het gestolen waar.

'Het was heel leerzaam om te zien hoe die mensen gingen zoeken. Welke goederen kiezen ze en hoe ze zoeken', legt Van Grootheest uit. In totaal leverde de zoektocht twee resultaten op. Over de inhoud kan Van Grootheest in verband met het onderzoek niet teveel zeggen.