Pesterijen tijdens integratiecursus: deelnemers uit elkaar gehaald

NUNSPEET - Pesterijen en intimidatie in het Arabisch bij een integratiecursus. Volgens de SGP in Nunspeet werd een gevlucht christelijk gezin in die gemeente daar het slachtoffer van. Het pesten werd gedaan door andere, islamitische, cursisten. Volgens de partij ging het om religieuze spanningen. De pesterijen in het Arabisch werden niet meteen opgemerkt omdat de leiding van de cursus die taal niet machtig is.

Burgemeester Breunis van de Weerd erkende donderdag tijdens de raadsvergadering dat er tijdens de integratiecursus spanningen ontstonden, maar stelt na uitvoerig onderzoek dat die spanningen niet van religieuze aard waren.

'We kwamen tot de conclusie dat er daadwerkelijk spanningen waren, maar die waren vooral op individueel niveau, op het vlak van personen die elkaar niet liggen', sprak Van de Weerd. Wel heeft de gemeente laten onderzoek of er onder de oppervlakte sprake was van radicalisering.

Nunspeet en Zwolle

De groep asielzoekers is uit elkaar gehaald, een deel zit nog in Nunspeet en een ander deel volgt die cursus nu in Zwolle. De SGP was niet tevreden met het handelen van de burgemeester. 'Als mensen in Nederland komen wonen, lijkt het me zinvol dat ze tolerant met elkaar omgaan en dan lijkt het me niet de oplossing om mensen te spreiden', stelde Harm Jan Polinder van de SGP. 'Tolerantie is belangrijker dan hoe je een tompouce eet.'

Ook wil hij dat het spreken van Arabisch tijdens de cursussen wordt verboden.