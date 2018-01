Beschuldigingen door Achilles doen Boy van de Beek pijn

Via een arbitragezaak heeft hij zijn overgang af moeten dwingen. "Dat was heel lastig. Het is allemaal heel vervelend afgelopen. Ik heb er maanden voor gezorgd dat die jongens bleven voetballen in plaats van staken samen met de trainer en Niek Versteegen. Ik word er nu van beschuldigd dat ik ze heb opgestookt om niet meer te trainen. Dat doet mij eigenlijk nog het meeste pijn. Ik heb het daar wel twee jaar super gehad, ondanks de degradatie vorig jaar. Het laatste half jaar was moeilijk vanwege de financiële crisis."

Boy van de Beek voelt zich al wel thuis bij De Treffers. "Het gevoel is al een tijdje goed. Ik was vorige week hier bij een wedstrijd en ik ben heel goed ontvangen. Ik heb zin om weer lekker te voetballen. Voor veel mensen is dit een verrassing, maar ik heb al maanden goed contact met De Treffers. En ze lieten zien dat ze mij heel graag wilden hebben."

Komend weekend moet de Nijmeegse middenvelder nog toekijken. "Maar vanaf maandag ben ik een echte Treffers-man en dan gaan we er de week daarna tegen Jong Sparta vol tegenaan. Ja, 10 maart is de derby tegen Achilles. Ik heb het gevoel dat ze dan nog bestaan. Dat wordt een wedstrijd op zich, maar dat heeft meer met Treffers-Achilles te maken dan met Boy en Achilles."