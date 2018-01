Valkparkiet die door de storm was verdwenen, gevonden in Duitsland

GELDERMALSEN - Vogelliefhebber Dirkjan Stekelenburg uit Geldermalsen heeft een van zijn 66 weggevlogen valkparkieten opgehaald in Duitsland. De storm van 18 januari rukte het dak van zijn vogelverblijf, waarna praktisch al zijn valkparkieten waren verdwenen. Tot groot verdriet van Dirkjan.

'Ik wilde het niet geloven, maar er is echt een vogel van mij teruggevonden in Wesel, hemelsbreed zo'n 80 kilometer van Geldermalsen', vertelt Dirkjan. Hij heeft de vogel onder de warmtelamp gezet om op krachten te komen.

'Een goeie kampioensvogel'

En het is niet zomaar een van de vogels, maar een 'goeie kampioensvogel', aldus de parkietenkweker. 'Hij was er slecht aan toe, maar de dierenarts daar heeft hem heel goed opgevangen. Vier dagen zijn ze bezig geweest. Met de spuit voer gegeven.'

Donderdagochtend was de vogel voldoende hersteld dat hij zelf weer kon eten. 'Ik ben heel, heel blij en de dierenarts meer dan dankbaar', benadrukt Dirkjan.

In tranen

De inwoner van Geldermalsen was in tranen toen hij erachter kwam dat de storm zijn vogelverblijf had verwoest en alle vogels waren verdwenen. Een oproep van Dirkjan op Facebook om uit te kijken naar de vogels is bijna 16.000 keer gedeeld.

'Ik heb echt gigantisch veel steun gekregen. Zoveel liefdevolle reacties. Collegakwekers die vogels aanbieden. Het doet me allemaal best veel. Fantastisch hoe iedereen meeleeft.'

