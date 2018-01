Deel dit artikel:











Vermist kind teruggevonden bij chocoladefabriek Foto: politie Nunspeet

NUNSPEET - Een meisje van 8 dat woensdag werd vermist in Nunspeet, is diezelfde dag teruggevonden bij de Nestléfabriek aan de Laan. 'Ze had zo'n zin in chocolade', schrijft de plaatselijke politie deze donderdag op Facebook.

Hoewel het meisje natuurlijk haar ouders had moeten inlichten, kon de politie Nunspeet zich wel een beetje verplaatsen in het kind. 'Wij begrijpen haar wel van die chocola! Toch verteld dat ze goed moet luisteren naar papa en mama.' Overigens is het kind niet lang zoek geweest. De politie vond haar binnen een uur terug. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl