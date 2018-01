Drikus Haalboom is 70 jaar en vanaf nu Fietser van het Jaar

BENNEKOM - Drikus Haalboom is 70 jaar en mag zich Fietser van het Jaar noemen. De Bennekommer krijgt de titel van de fietswebsite Bicycling.nl.

Ondanks zijn hoge leeftijd fietste Drikus het afgelopen jaar maar liefst 22.650 kilometer. Fietsen is voor hem ook een manier om zichzelf te verplaatsen, want een auto of rijbewijs heeft hij niet.

Biertjes

Op zijn racefiets komt Drikus op veel verschillende plaatsen. Overal waar hij komt, koopt hij biertjes. Dat biertje drinkt hij thuis na zijn fietstocht van 200 en soms wel 300 kilometer op. Het etiket bewaart hij. Ze vormen aandenkens van alle plaatsen die hij al fietsend heeft aangedaan.

Behalve fietsen, doet Drikus ook nog aan hardlopen. Als er een loopevent is, gaat hij daar natuurlijk op de fiets heen. En terug.