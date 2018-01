Speciaal verkiezingsschaakbord door SGP Nunspeet

NUNSPEET - Speciaal voor de inwoners van Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten introduceert de SGP-fractie van de gemeente Nunspeet een uniek verzamelschaakbord. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart ontvangen de inwoners wekelijks een flyer waarmee ze het schaakbord, inclusief een handig bewaardoosje, bij elkaar kunnen sparen.

Lijsttrekker Chris Stoffer vertelt: 'Het schaakbord bevat niet alleen unieke schaakstukken die alles met de gemeente Nunspeet te maken hebben, maar sluit ook naadloos aan bij ons thema 'Duurzame Toekomst.'

Groot succes met kwartet

Het verzamelschaakbord is uniek in Nederland, zegt Stoffer. Vier jaar geleden startte de SGP het initiatief met een verzamelkwartet, wat naar eigen zeggen een groot succes was. Nadien kreeg de partij aanvragen vanuit het hele land.

Stoffer: 'Doordat het zo'n succes was, wordt het nu door diverse partijen in Nederland gekopieerd. We weten van een aantal gemeenten die hun eigen verzamelkwartet verspreiden. Daarom wilden wij met iets nieuws voor de dag komen dat ook nog eens heel duurzaam is.'

Verzamelschaakbord

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur besloot de SGP om dit keer een schaakbord te ontwikkelen. 'Het leuke aan ons schaakbord is dat het helemaal bij onze gemeente past. We hebben bijvoorbeeld een schaakstuk van het Transferium en van de dorpskerk in Elspeet. En natuurlijk hebben we in plaats van een paard een edelhert geïntroduceerd', aldus de lijsttrekker.

