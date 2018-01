Weet jij ook niet wat het verschil is tussen een mus en een merel? Tuinvogeltelling voor dummies!

LEUVENHEIM - Dit weekend is het weer nationale tuinvogeltelling. Veel mensen willen graag mee doen, maar vinden het moeilijk om een ringmus van een huismus te onderscheiden. Zo ook onze BuitenGewoon-radioverslaggever Laurens Tijink. In de achtertuin van Lars Soerink van Vogelbescherming Nederland krijgt hij een lesje tuinvogeltelling voor dummies.

Voedsel

Lars heeft al een aantal voedersilo's en planken in de tuin gezet. 'Je moet je goed voorbereiden op de telling', vertelt hij. Hij heeft verschillende culinaire gerechten op het menu staan om tuinvogels mee te lokken. Naast de broodkruimels en kleine stukjes kaas, legt hij vetbollen neer. 'In de vetbollen die je in grote emmers kunt kopen zit industrieel afval in, ronduit slecht voor vogels.' Een oude brandnetelkaas of komijnenkaas gaan er volgens Lars ook altijd goed in. 'Maar of vogels nu echt het verschil proeven, durf ik niet te zeggen'.

Vogels tellen

Als de gerechten geteld zijn, is het wachten op de vogels. Het tellen begint niet direct, want uiteindelijk mag er maar een half uur geteld worden. Een verrekijker en een boek om eventuele onbekende vogels op te zoeken staan wel al klaar. Lars telt in de ochtend: 'Het maakt qua organisatie eigenlijk niet uit wanneer je telt op de dag. Maar eigenlijk kan je het beste tellen in de ochtend tussen 10.00 en 11.00 uur. De vogels zijn dan op zoek naar voedsel. In de late middag of avond hebben ze vaak hun buikje al vol.' Met een bakje koffie en de verrekijker in zijn hand wacht Lars rustig af.

Usutu

De eerste vogel die Lars spot is de merel. Die hebben het niet makkelijk gehad vertelt hij: 'Het afgelopen jaar zijn veel merels gestorven door het zogeheten Usutu virus dat enkele jaren geleden in Afrika opdook en een paar jaar geleden neerstreek in Oostenrijk. Het afgelopen jaar werden de merels in Oost-Nederland getroffen. Het valt me regelmatig op hoe weinig merels er nog zijn.' Lars maakt zich dan ook ernstig zorgen over deze soort. Bij de tuinvogeltelling kan duidelijk worden hoeveel merels gestorven zijn.

Daling merelpopulatie

'Dit virus wordt verspreid door muggen. Je moet dit virus net zo zien als de griep bij mensen. Sommige merels zijn resistent tegen het virus, een grotere meerderheid niet.' Dat vind Lars erg jammer. 'De merel is zeer geliefd. Het is een vogel die dicht bij de mensen vliegt. Hij broedt in tuinen, struiken en dakranden. Meestal hoor je hem op een zwoele zomeravond vaak als je buiten zit. Onbewust geeft de merel een zomers gevoel en of je hem deze zomer weer hoort, daar ben ik bang voor.'

Kijk hier naar de tips van Lars voor een succesvolle tuinvogeltelling: