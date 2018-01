Deel dit artikel:











Provincie geeft negen ton aan culturele producties en festivals Foto: Pixabay

ARNHEM - De provincie geeft in totaal bijna negen ton subsidie aan 41 culturele producties en festivals in Gelderland. Daarmee wil zij een impuls geven aan het culturele aanbod in de provincie.

Het gaat daarbij om initiatieven op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst & vormgeving en festivals; van metaalwerkers tot opera. Zo heeft Stichting From Craft to Art een subsidie voor het project Making and Metal gekregen. Het project bestaat uit een werkweek waarin ervaren (metaal)ambachtslieden tien jonge kunstenaars en ontwerpers begeleiden. Kunstenaarsportretten op video Een andere begunstigde, Stichting Productiehuis Plaatsmaken, produceert kunstenaarsportretten op video die in december 2018 in Focus Filmhuis in Arnhem worden vertoond. In Doetinchem presenteren artiesten uit binnen- en buitenland tijdens het Straattheaterfestival Buitengewoon hun kwaliteiten in straattheater, acrobatiek, muziek en fotografie. Varende opera Een ander voorbeeld is Opera Spanga die Mozarts 'Così fan tutte' uitvoert op een varende boot tussen Doesburg, Bronckhorst en Zutphen tijdens de IJsselbiënnale. In totaal waren er 103 aanvragen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl