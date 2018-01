Buren herdenkt de enige Gelderse prins van Oranje

BUREN - In Buren wordt vandaag het Filips Willem Jaar geopend. Het Betuwse stadje herdenkt daarmee de vierhonderdste sterfdag van de enige Prins van Oranje die in een Gelderse stad werd geboren. Buren was toen een zelfstandig graafschap ingesloten in het hertogdom Gelre.

Filips Willem van Oranje zag in 1554 het levenslicht op het kasteel van Buren. Drie jaar eerder waren zijn ouders in het stadje getrouwd. Zijn moeder was Anna van Buren en zijn vader was Willem van Oranje. Filips Willem wordt ook wel de vergeten prins van Oranje genoemd. Op 13-jarige leeftijd werd hij ontvoerd naar Spanje. Dat was aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog die Willem van Oranje begon tegen de Spaanse koning. Filips Willem groeide op als Spaanse krijgsgevangene. Hij bleef zijn hele leven katholiek en kon daarom geen rol spelen in de protestantse oorlog van zijn vader.

Filips Willem met zijn vader, moeder en zusje, zoals zij in Buren staan (Foto: Omroep Gelderland)

Klysmabehandeling

De vergeten prins Filips Willem bleef zijn hele leven in de schaduw staan van zijn vader en halfbroers. Zowel Willem van Oranje als Maurits en Frederik Hendrik gaven als stadhouders leiding aan de Nederlandse legers in de Tachtigjarige Oorlog. Filips Willem was wel tot zijn dood de enige Prins van Oranje. Zijn halfbroer Maurits erfde die felbegeerde titel pas in 1618. De dood van Filips Willem was net zo dramatisch als zijn leven. Hij overleed op 20 februari 1618 door een verkeerde klysmabehandeling. Filips Willem werd begraven in de Belgische stad Diest.

Gelredag

Buren opent het Filips Willem Jaar tijdens de Gelredag. De musea van het stadje zijn de hele ochtend gratis toegankelijk. Ook de Grote Kerk waar de ouders van Filips Willem trouwden en de molen Prins van Oranje zijn geopend. Er zijn stadswandelingen en lezingen over Buren en de rijke Oranjegeschiedenis. De Gelredag duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur.