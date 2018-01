Noes de robotpoes neemt onrust bij dementerenden weg

DIEREN - In de ouderenzorg wordt steeds meer gebruikgemaakt van zorgrobots. Bij De Oude Plataan in Dieren blijven ze niet achter en hebben ze sinds kort een robothuisdier: Noes de poes. Ze is het nieuwe maatje van mevrouw Dulos, die zich ondanks haar dementie langer eenzaam en onrustig voelt.

'Het is heel gezellig, dat kan ik gerust zeggen', vertelt mevrouw Dulos. Ze haalt met het beestje ook weer snel herinneringen op, toen ze ook een kat had. 'Dan ging ik kijken of hij voor op straat was. Dan riep ik gewoon: poes kom je wel of kom je niet.'

Hele gesprekken voert mevrouw Dulos met de robotpoes. Het is geen gewoon knuffeldier meer voor haar, maar een echt maatje. Dat ziet ook de verzorging. 'Bij mevrouw Dulos werkt het heel goed. De kat neemt een hoop onrust weg en zorgt voor een geborgen gevoel', aldus verzorgster Nathalie den Hertog.

Tijd voor anderen

Maar niet alleen mevrouw Dulos is bij de kat gebaat. 'Het is een feit dat je nu meer tijd hebt voor aandacht naar anderen', vertelt Den Hertog. Medebewoners vinden het beestje ook leuk en geven veel leuke reacties. 'Ik kan hem wel verkopen, maar dat doe ik niet. Hij beschermt mij', zegt Dulos.

Wordt het dan niet tijd dat er meer robotkatten bijkomen? Of een echte? 'We zullen zien of er meer robotkatten bij kunnen komen. Maar een echte kan niet, want je moet rekening houden met allergieën. Daarnaast hoeven we deze katten natuurlijk ook niet te verzorgen', lacht Den Hertog.