Wie herkent deze schoen? Identiteit dode nog steeds raadsel

DODEWAARD - De politie is nog steeds op zoek naar de identiteit van de man die 2 januari dood werd gevonden in de Waal bij Dodewaard.

Gezien de staat van het lichaam had hij al geruime tijd in het water gelegen. Door de stroming van de Waal is het vermoeden dat de man vanuit Duitsland naar Nederland is gedreven. Hij had alleen een broek, onderbroek en één schoen aan.

Signalement

- Man met blanke huidskleur

- Leeftijd tussen de 30 en 60 jaar (vermoedelijk 50+)

- Normaal postuur

- Donker haar ongeveer tot 7 cm in de nek

- Lengte 1.90 cm

- Blauwe spijkerbroek van het merk JinglersZwarte sokken

- Grijze onderbroek

- Bruine leren schoen, maat 45 van het merk Tobago Outdoor

- Eigen tanden met reparaties

- Een baard van drie dagen

- Rechtermiddelvinger iets gebogen

Zie ook: