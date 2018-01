Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop; verkeer loopt vast in Nijmegen Foto: RN7

NIJMEGEN - Een auto is donderdagmiddag op de Sint Canisiussingel in Nijmegen over de kop geslagen. Door het ongeval ontstonden er verkeersopstoppingen in de binnenstad.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

Rondom de plek van het ongeluk stond het verkeer enige tijd vast. Er stonden files tot vrijwel aan de A15. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de wagen over de kop kon vliegen.