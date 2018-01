Lading steekt bijna 4,5 meter uit; automobilist op de bon

HARDERWIJK - Een lading die 4 meter en 40 centimeter uit een aanhanger steekt, mag dat? Nee, stelt wijkagent Jelle van Heerikhuize. 'Dat is toch wel erg veel.'

En toch vervoerde een bestuurder een paal met die - uitstekende - lengte woensdagmiddag in Harderwijk. De bestuurder heeft een bekeuring gekregen.

De 4 meter 40 is een dikke overschrijding van wat wettelijk is toegestaan: dat is namelijk maximaal een meter.