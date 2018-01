Openluchtmuseum schrapt 15 tot 20 banen

ARNHEM - Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem moet 15 tot 20 medewerkers ontslaan om de financiën op orde te krijgen. Dat heeft het personeel donderdag te horen gekregen. Volgens het museum is de reorganisatie nodig om het hoofd boven water te houden.

Het Openluchtmuseum probeerde de boel eerst te redden via andere bezuinigingsmaatregelen, maar die bleken niet genoeg op te leveren. Zo was er een vacaturestop en besloot het park in de winter beperkt open te gaan. Ook een groot personeelsfeest werd afgelast.

'We vinden het heel vervelend, maar we moeten het doen. We willen financieel gezond zijn', vertelt directeur Willem Bijleveld. Er werken nu zo'n 280 mensen bij het museum.

Het tekort op de begroting is ontstaan door bezuinigingen van de overheid op de culturele sector. Bijleveld geeft op Radio Gelderland aan dat de bezoekers niks gaan merken van de reorganisatie.