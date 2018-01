Geen paniek bij aanvoerder Sven Nieuwpoort: alles zit even tegen

DOETINCHEM - Sven Nieuwpoort wil van paniek en onrust bij De Graafschap niets weten. 'Frustraties zijn uitgesproken. Vrijdag moeten we fris zijn.'

De aanvoerder keert in de belangrijke uitwedstrijd tegen MVV terug van een schorsing. Vanaf de tribune keek Nieuwpoort knarsetandend toe hoe De Graafschap een 2-0 voorsprong weggaf en zelfs met 3-2 verloor van Jong PSV.

Verlies geparkeerd

'Die 2-2 was vooral een domper en we krijgen na de 2-0 snel een goal tegen omdat iemand niet oplet. Daar valt niet tegen te voetballen. Maar dat is geparkeerd nu. Alles zit even tegen nu. Maar de eerste helft was wel erg goed en morgen moeten we gewoon weer fris zijn', weet Nieuwpoort.

Dicht bij elkaar

De Graafschap is te weinig dominant in wedstrijden en kan een voorsprong vaak niet over de streep trekken. Dat gebeurde thuis tegen FC Oss, maar dus ook tegen Jong PSV. Een negende plaats is het gevolg. 'Elk team heeft wel een mindere periode', verdedigt Nieuwpoort zich. 'Maar het staat dicht bij elkaar. We hebben een aantal uitstekende wedstrijden gespeeld. Dat gaat zeker terugkomen, want we trainen hard en goed. Meer kun je niet doen.'

Harde woorden

In de laatste drie duels vielen er negen tegengoals. Veel meer dan in de weken daarvoor toen De Graafschap de minst gepasseerde defensie van de Jupiler League had. Opvallend genoeg is dat nog steeds zo, maar clubs als Fortuna, NEc en FC Emmen zijn de Superboeren genaderd. Nieuwpoort weet dat spelers elkaar flink de waarheid hebben gezegd tijdens een pittige praatsessie. Dat gebeurde na het verlies bij Cambuur, het eerste duel na de winterstop.

'Er zijn harde woorden gevallen. En terecht ook. Drie goals uit spelhervattingen weer. We komen daar afspraken niet na. Die frustraties zijn nu echt uitgesproken. We moeten morgen bij MVV de weg omhoog weer zien te vinden', weet Nieuwpoort.