Dak Real-X gerepareerd, skatewedstrijd kan doorgaan

APELDOORN - Blijdschap bij Jolien Westerbroek van skatepark Real-X in Apeldoorn. De stormschade is gerepareerd en dat betekent dat de geplande skateboardwedstrijd zondag tóch gewoon door kan gaan.

'Ja zaterdag gaan we weer open na een week keihard werken. De storm afgelopen donderdag heeft hier voor flinke schade gezorgd. De schade loopt zeker in de 10.000 euro', vertelt Westerbroek.

'De storm tilde eerst het dak een stukje op. Dat viel toen weer terug maar effe later is een deel toch omgeklapt en opgerold als een sardientjesblikje. Gelukkig waren we toen nog net niet open die dag. Je moet er niet aan denken dat er dan al mensen binnen waren geweest.'

Veel vrijwillige handjes

Niet alleen het dak raakte beschadigd. Ook de elektriciteit en de verlichting moesten gerepareerd worden. 'Ik ben zo trots, iedereen kwam vrijwillig meehelpen. Vandaag komen de laatste lampjes weer terug en gelukkig kan dan zondag onze wedstrijd doorgaan', zegt Westerbroek.

De deuren voor de Real-X Open Street Contest gaan zondag om 13.00 uur open. Inschrijven kan dan tot 14.00 uur. Entree en deelname is die dag gratis. Voor en na de wedstrijd kan er ook door niet-deelnemers worden geskatet in het Apeldoornse skatepark.