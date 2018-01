Van Koot en Buis in finale Australian Open

DINXPERLO - Rolstoeltennissters Aniek van Koot uit Dinxperlo en Marjolein Buis uit Beuningen hebben de finale in het dubbelspel van het Australian Open bereikt.

Van Koot won met Diede de Groot in de halve finales van het Duitse dubbel Ellerbrock/Kruger: 6-2, 6-4.

Buis zegevierde met de Japanse Yui Kamiji in de halve eindstrijd tegen het Zuid-Afrikaans/Britse koppel Montjane/Shuker: 6-1, 6-3.

Buis en Kamiji zijn als eerste geplaatst in Melbourne, Van Koot en De Groot als tweede.

In het enkelspel verloor Van Koot in de halve finales met 6-2, 6-3 van De Groot. Buis ging in de kwartfinales onderuit. Kamiji was met 6-3, 7-5 te sterk.