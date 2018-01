Actiegroep Red de Veluwe woedend op Luchtverkeersleiding Nederland

UDDEL - Actiegroep Red de Veluwe is woedend over de uitspraken van topman Michiel van Dorst van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) over de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport.

In een interview mer NRC stelde de topman dat hij geen toezegging kan doen dat na de herindeling van het luchtruim niet langdurig op 1800 meter wordt gevlogen. Red de Veluwe noemt dat onverteerbaar.

Weerstand tegen laagvliegroutes

Luchtverkeersleiding Nederland is verantwoordelijk voor de vliegroutes voor Lelystad Airport en ontwikkelde ook de laagvliegroutes waarover veel ophef is. Vanuit Gelderland en Overijssel is veel weerstand tegen het laag vliegen. Inwoners vrezen geluidsoverlast.

Actiegroep Red de Veluwe is bang dat LVNL laagvliegen als een oplossing gaat zien voor het overvolle luchtruim. 'Iedereen heeft al kunnen zien hoe strijdbaar we zijn en dat wordt alleen maar meer door dit soort uitspraken en misstanden', schrijft voorzitter Robert Tieskens van de stichting in een bericht.

Minister wil af van langdurig laagvliegen

Minister Cora van Nieuwenhuizen stelde donderdag in een debat met de Tweede Kamer dat zij juist af wil van het langdurig laagvliegen. 'Wat mij betreft is het één van de randvoorwaarden van de herindeling. Dat we van de laagvliegroutes af zijn.' Volgens de minister is de politiek uiteindelijk verantwoordelijk voor de randvoorwaarden en niet de LVNL.

In de loop van volgend jaar staat de opening van Lelystad Airport gepland. De bedoeling is dat er dan jaarlijks tienduizenden vakantievluchten over Gelderland gaan.

