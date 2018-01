Renkum controleert toegankelijkheid stembureaus

RENKUM - Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart staan er veertien stembureaus in Renkum. De gemeente controleert komende vrijdag alle stembureaus op toegankelijkheid voor mindervaliden.

De inspectieronde gebeurt in samenwerking met de Wmo-adviesraad. Aanleiding voor de controle is de vraag vanuit de raad om meer aandacht voor toegankelijke stembureaus in de gemeente. Ook de gemeente zelf zegt daar grote waarde aan te hechten.

Om tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart iedereen de mogelijkheid te geven om te gaan stemmen, heeft de gemeente de adviesraad ingeschakeld voor advies.

Onder de stembureaus zijn ook twee locaties in Renkum die nog niet eerder als stembureau werden gebruikt. Dit zijn het clubgebouw van Postduivenvereniging Airborne aan de Van Ingenweg 2 in Renkum en Het huis van Renkum aan de Europalaan 11 in Renkum. Ook deze locaties worden gekeurd. Burgers worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, vanaf 15.00 uur.