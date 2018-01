Nederlandse Zorgautoriteit: 'Demente vrouw had geen rekening mogen krijgen'

GROENLO - De demente vrouw uit Groenlo die 250 euro moet betalen voor een telefoongesprek tussen twee artsen, had die rekening niet mogen krijgen. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit.

De behandelend arts van de vrouw stelde na een epileptische aanval een diagnose. Aangezien de arts nog jong is, besloot hij even te bellen met een neuroloog van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Die bracht vervolgens 250 euro in rekening voor het collegiale overleg. Aangezien de Groenlose nog eigen risico had, moest ze het bedrag zelf betalen.

‘Het lijkt erop dat deze rekening niet klopt. Voor een telefonisch advies van een medisch specialist in het ziekenhuis aan een verpleeghuisarts kan normaal gesproken geen rekening worden verstuurd aan de patiënt', houdt een woordvoerder van de Nederlandse Zorgautoriteit nog een kleine slag om de arm. 'Wij ontvangen dan ook graag een melding over deze situatie met alle benodigde informatie.'

Twijfel

Zorgverzekeraar Menzis is er nog niet helemaal uit of het terecht is dat het ziekenhuis het gesprek tussen de artsen heeft gedeclareerd. 'Er bestaan verschillende lezingen van wat er nu precies gebruikelijk is om in rekening te brengen voor collegiaal overleg en wat niet. We zijn het nog aan het uitzoeken.'

Het SKB is in de veronderstelling dat het wel in rekening gebracht moest worden, maar twijfelt nu. 'Wij hebben gedeclareerd in de overtuiging dat dit de regel is. Maar we zijn nu wel aan het uitzoeken of deze situatie anders was dan de standaardsituatie. Dat hebben we nog niet duidelijk.'

