Vijftal spelers in lappenmand bij De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap zit in een behoorlijk dip met slechts één punt uit de laatste vijf wedstrijden. In Maastricht tegen MVV moet de ommekeer komen.

Makkelijke wedstrijden speelde De Graafschap de afgelopen jaren echter nooit in stadion de Geusselt. De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen in Zuid-Limburg was op 9 december. MVV won met 2-0. Nathaniel Will kreeg twee keer geel en dus rood en interim-coach Jan Oosterhuis werd naar de tribune gestuurd.

Dit seizoen was MVV lange tijd de enige ploeg die De Graafschap in Doetinchem op de knieën kreeg. Inmiddels verloor de selectie van trainer Henk de Jong thuis ook van Jong PSV en in november al van NEC. MVV staat nu 12e en heeft 3 punten minder dan de Achterhoekers.

Geen Abena

Bij De Graafschap ontbreekt Myenty Abena. De rechtsback zag er vorige week tegen Jong PSV tot drie maal toe niet goed uit bij de tegengoals (2-3) en wordt nu aan de kant gehouden omdat hij volgens De Jong vrijdag een tik op zijn hoofd kreeg. Abena speelde de wedstrijd wel uit. 'Bart Straalman is zijn logische vervanger', zegt de trainer.

Verder kan De Graafschap, dat de afgelopen weken flink kelderde in de Jupiler League, nog niet beschikken over Anthony van den Hurk, Tim Receveur, Elvio van Overbeek en Andrew Driver. Het viertal was donderdag ook niet bij de laatste training op het kunstgras van DZC'68 in Doetinchem.

Aanvoerder terug

Sven Nieuwpoort keert terug na een schorsing en neemt in het centrum van de verdediging weer plaats naast zijn broer Lars. Omdat Andrew Driver de komende maanden uitgeschakeld is met een knieblessure, staat Jordy Tutuarima linksback.

De Jong ziet Fabian Serrarens steeds beter worden, zo vertelde hij na de training. Dat lijkt op een terugkeer in de basis. 'Als ik hem deze week zie trainen, die jongen komt er aan en moet nu doorpakken. Dan hebben we daar een hele goede kracht aan.'

Vermoedelijke opstelling: Bednarek, Straalman, S.Nieuwpoort, L. Nieuwpoort, Tutuarima; Diemers, El Jebli, Olijve; Van Mieghem, Ars en Serrarens