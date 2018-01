Deel dit artikel:











Achterhoekse bossen nog steeds gevaarlijk door storm Foto: Martin de Jongh

ARNHEM - Het is nog steeds niet veilig om alle bossen in de Achterhoek in te gaan. Dat zegt Natuurmonumenten. Door de storm van vorige week zouden er veel takken loshangen. Nu het harder gaat waaien kunnen die takken en zelfs hele bomen naar beneden komen.

Ook zijn nog steeds een aantal fiets- en wandelpaden gebarricadeerd. Boswachters van Natuurmonumenten zijn druk bezig om de omgewaaide bomen en takken weg te halen, maar de organisatie verwacht dat ze daar nog twee weken voor nodig hebben. Het weekend na de storm werd ook al gewaarschuwd de bossen niet in te gaan. Nu geldt het advies overigens niet voor alle bossen in de Achterhoek. Staatsbosbeheer geeft aan dat de plekken die onder hen vallen wel veilig zijn. Het gaat om kleinere bossen, waar de losse takken al zijn opgeruimd. 'De paar plekken die wel gevaarlijk zijn hebben we met linten afgezet', zegt boswachter Eric de Bruijn van Staatsbosbeheer. Extra dood hout Toch is de storm niet alleen nadelig geweest voor de natuurgebieden. Er zijn nieuwe open plekken in het bos ontstaan en er ligt straks extra dood hout. Dat zorgt volgens Natuurmonumenten voor meer diversiteit aan planten en dieren. Zie ook: 'Ga dit weekend niet het bos in' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl