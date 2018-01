NEC-trainer Lijnders: Arnaut en Mo zijn de wintertransfers

Zeker nu Arnaut Groeneveld en Mo Rayhi terug zijn. "We hebben al twee wintertransfers, Arnaut en Mo. We hebben nog steeds een kleine groep, wat prettig is. Want iedereen is belangrijk en moet klaar zijn om iets toe te voegen aan het elftal."

"Ze hebben allebei energie, tempo en passie. Dat is het startpunt van alles. Mo ken ik nog van PSV. Hij speelt met dezelfde flair en energie. Dus ik ben blij dat ze terug zijn, maar ik ben blij met de hele groep."

Lijnders is niet in de war van de nederlagen in Oss en Almere. "Dat doet pijn en je moet ook teleurgesteld zijn. Maar wat je nooit mag verliezen is je spelidee en je spirit. Sommige teams zijn misschien beter in de counter of fysiek sterker, maar ze mogen ons nooit overklassen qua teamspirit. Maar het stadion is top, de passie van fans werkt vaak besmettelijk. De fans en het stadion is één, twee is de spelersgroep en drie is de staf. Die drie moeten eigenlijk elk verantwoordelijk zijn voor één punt."