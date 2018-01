Deel dit artikel:











Jongeren showen politiek wat zij belangrijk vinden

DOETINCHEM - Zo'n 25 studenten van het Graafschap College in Doetinchem worden in drie dagen compleet opgeleid tot journalist. Onder begeleiding van Regio8 en Omroep Gelderland gaan de jongeren vlogs maken die in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen.

De jongeren bij de politiek betrekken, dat is één van de doelstellingen van het project. De meesten van hen mogen voor het eerst stemmen op 21 maart. Het is dus van groot belang dat ze weten wat de gemeentepolitiek doet en hoe zij door te stemmen beleid kunnen beïnvloeden. Daarnaast willen de scholieren de politiek laten weten wat zij belangrijk vinden. Tekst loopt door onder foto Behalve dat er filmpjes worden gemaakt over hete hangijzers, spelen de jongeren ook een rol in de verkiezingskaravaan van Omroep Gelderland. Samen met 33 lokale omroepen, waaronder REGIO8, toert de omroep vanaf 6 februari door de provincie met een grote bus die tot een (kijk)radiostudio is omgebouwd. Lokale omroepen verzorgen in alle gemeenten een verkiezingsuitzending vanuit deze bus. (Kijk voor meer informatie op Gldstemt.nl) In Doetinchem wordt de bus donderdag 22 februari geparkeerd bij het Graafschap College (Ruimzichtlaan). In speciale bus-radiouitzendingen zullen de jongeren lokale politici aan de tand gaan voelen. De jongerenfilmpjes worden uitgezonden bij REGIO8 en de website Gldstemt.nl Foto: Omroep Gelderland In deze bus komt een radiostudio. De jongeren zullen politici aan de tand gaan voelen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl