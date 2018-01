Hackers zamelen geld in voor aankoop Koepelgevangenis

Deel dit artikel:











ARNHEM - Hackerscollectief Beehive 4.2 is een crowdfunding gestart om de Koepelgevangenis in Arnhem te kopen. Het monumentale bouwwerk moet volgens de hackers een Europese hotspot worden, waar technici voor kortere of langere tijd kunnen werken aan ict-projecten.

De actie om geld binnen te halen, loopt tot 15 maart. Het doel is om 500.000 Amerikaanse dollar bij elkaar te krijgen. Tot nu toe is een kleine 1.000 dollar binnen. De growdfunding loopt ongeveer een week. Ethische hackers Sleutelfiguur Jos Weyers van Beehive 4.2 vertelde eerder tegen Omroep Gelderland dat de groep bestaat uit ethische hackers. 'Wij zitten anders in elkaar dan de hackers die kwaad doen. Wij zijn wat chaotischer en werken met minder structuur. We gaan niet beginnen met het idee dat we een bedrijf gaan maken en zo veel mogelijk geld moeten verdienen. Wij willen gewoon spelen en leuke dingen doen en dan komen er soms per ongeluk bedrijven of grote projecten uit.' Het plan is om de gevangenis zo in te richten dat er vooral gewerkt kan worden, maar ook met mogelijke overnachtingsplekken voor hackers die van ver moeten komen. Het wordt een kenniscentrum voor universiteiten, overheid en hackers met een goed idee. Het pand is nu nog eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat heeft het bouwwerk in de openbare verkoop gedaan. Beehive 4.2 hoopt genoeg geld op te halen om de hoogste bieder te kunnen zijn. Zie ook: Hackers willen gevangenis in

