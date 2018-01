Groeneveld en Rayhi terug in wedstrijdselectie NEC

NIJMEGEN - Arnaut Groeneveld en Mo Rayhi maken vrijdagavond weer deel uit van de wedstrijdselectie voor het thuisduel van NEC tegen FC Den Bosch.

De vleugelspitsen worden door trainer Pepijn Lijnders fit genoeg geacht om weer aan te sluiten. Groeneveld revalideerde bij Lieven Maesschalck in Antwerpen van een rugblessure en keerde deze week terug op het trainingsveld, eerder dan verwacht. Mo Rayhi traint al ruim een week voluit mee met de groep en komt al in aanmerking voor een basisplaats. Groeneveld begint op de bank.

Verder zijn er geen blessures meer in de selectie. Ole Romeny wordt mogelijk geschorst na zijn rode kaart tegen Almere City. Maar daartegen is NEC in beroep gegaan. De uitwedstrijd tegen Den Bosch werd met 3-0 verloren.