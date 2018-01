Deel dit artikel:











Niels bouwt meer dan 150 praalwagens Niels Vernooiij bouwt aan zijn carnavalsminiaturen

HAALDEREN - Als kleine jongen al raakt de nu 28- jarige Niels Vernooij uit Haalderen gefascineerd door carnavalsoptochten. ,'Een fabelachtig, sprookjestafereel', noemt hij het. In de weken voor de optocht is hij heel opgetogen, zelfs een beetje zenuwachtig. Met die 'gezonde stress' moet hij 'iets' doen. Zo komt het dat Niels in 2001 zijn eerste miniatuur- praalwagen bouwt. Het begin van een hobby die hem veel zal brengen.

In de loop der jaren bouwde hij er al meer dan 150. Steeds mooier en gedetailleerder. Zijn inspiratie haalt Niels uit bestaande wagens. Niels is autistisch en vertelt dat mensen die dat hebben soms erg geïnteresseerd zijn in één specifiek onderwerp. Hij heeft dat met carnaval. 'Ik ben inmiddels een levende carnavalsencyclopedie geworden.' Het werk van Niels blijft niet onopgemerkt. Vorig jaar stond hij met zijn mooiste creaties in het Afrika Museum. Carnavalsverenigingen vinden de wagens van Niels ook mooi en kopen ze soms van hem. Moederskindje De miniatuurwagens brachten Niels niet alleen tijdverdrijf, maar ook een groot sociaal netwerk. Een aantal keer per week bezoekt Niels carnavalsverenigingen. Om te helpen, inspiratie op te doen, maar hij krijgt ook materialen voor zijn eigen wagens. 'Vroeger was ik echt een moederskindje, maar hierdoor heb ik mijn vleugels uitgeslagen en durf ik ook dingen te ondernemen.'