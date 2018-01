Deelnemers Stevensloop gratis naar NEC

NIJMEGEN - Alle deelnemers aan de Stevensloop in Nijmegen op zondag 18 maart mogen gratis naar de competitiewedstrijd NEC-De Graafschap, vijf dagen later.

De organisatie en NEC hebben de handen ineengeslagen om nog meer mensen in beweging te krijgen bij de Stevensloop. De Nijmeegse stadsloop kenmerkt zich met afstanden van 5 kilometer, 10 kilometer, een halve marathon én een kinderloop als hardloopevenement voor iedereen.

In het stadion van NEC is plaats voor 12.500 mensen. De Stevensloop verwacht in totaal zo'n 10.000 deelnemers, meldt een woordvoerster. 'We denken niet dat die allemaal naar NEC willen. Er komen ook mensen van buitenaf. Maar als ze willen, dan kan het.'

Hardlopers die meedoen aan de Stevensloop krijgen op hun startnummer een unieke code, waarmee ze online gratis een toegangsbewijs van NEC-De Graafschap kunnen bemachtigen. Dat duel is op 23 maart in het Goffertstadion. De actie geldt ook voor de deelnemers aan de kinderloop.