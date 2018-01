Deel dit artikel:











Geboren Wijchenaar mag niet in Nederland wonen

BALGOIJ - Ruim 100 mensen in Balgoij hebben een petitie getekend om hun Amerikaanse buurman in Nederland te houden. De 59-jarige Urho Engels werd in Wijchen geboren en na 56 jaar in de VS wil hij nu zijn oude dag in Nederland doorbrengen. Maar een verblijfsvergunning zit er niet in.

BALGOIJ - Ruim 100 mensen in Balgoij hebben een petitie getekend om hun Amerikaanse buurman in Nederland te houden. De 59-jarige Urho Engels werd in Wijchen geboren en na 56 jaar in de VS wil hij nu zijn oude dag in Nederland doorbrengen. Maar een verblijfsvergunning zit er niet in.

Engels vertrok met zijn ouders naar Amerika toen hij twee jaar oud was. Zijn ouders leerden hem de taal en hij kwam zo'n 15 keer terug naar Nederland om familie te bezoeken. Een jaar geleden kocht hij een huis in Balgoij en startte hij de procedure voor zijn verblijfsvergunning. Maar volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft hij de Nederlandse nationaliteit niet meer, omdat hij die opgaf toen hij de Amerikaanse nationaliteit aannam. En dus wezen ze zijn verzoek af. 'Het zou te gek voor woorden zijn als hij terug moet', zegt Marianne Hendriks, die de petitie startte. 'Hij helpt in de straat met carnaval, collecteert voor goede doelen, spreekt goed Nederlands en heeft goed contact in de buurt. Daarnaast heeft hij zelf een huis gekocht en komt zijn pensioen uit Amerika. Hij heeft dus geen enkele financiële steun van de staat nodig.' Niet naar Nederlandse school geweest 'Ik kan me niet herinneren dat ik dat mijn nationaliteit bewust heb opgegeven', vertelt Engels. 'Ik ben nu met mijn advocaat aan het uitzoeken hoe dat zit. Toen ik op mijn 21e brandweerman werd moest ik Amerikaans burger zijn. Misschien dat het toen is gebeurd.' 'Het frustrerende is dat ik als 'oud-Nederlander' ook aanspraak kan maken op een verblijfsvergunning, maar dat ik daar niet aan voldoe omdat ik hier niet naar school ben geweest', aldus Engels. 'Maar ik spreek vloeiend Nederlands en ben door Nederlandse ouders grootgebracht. Ook ben ik hier heel vaak terug geweest, dus ken ik de cultuur goed.' Omdat de IND de verblijfsvergunning twee keer afwees, moet Engels voor februari terug naar Amerika. Daar moet hij drie maanden blijven, voordat hij terug kan komen. Hij mag hier dan drie maanden blijven. De advocaat van Engels heeft een tijdelijk verblijf aangevraagd, zodat ze langer de tijd hebben om met een alternatieve oplossing te komen. Pim Verbeeten van Kernachtig Wijchen gaat donderdagavond in de gemeenteraad vragen stellen over de kwestie.