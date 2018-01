NEC verhuurt spits Van Zundert aan RKC

NIJMEGEN - NEC heeft Lowie van Zundert verhuurt aan RKC Waalwijk. De 19-jarige spits heeft eerst wel een contract getekend tot 2020 in Nijmegen.

Van Zundert maakte vorig seizoen indruk bij NEC-onder 19 met 41 doelpunten. In de voorbereiding mocht hij meetrainen bij de A-selectie en debuteerde hij in de oefenwedstrijd tegen Al Jazira. Tijdens competitiewedstrijden zat hij enkele malen op de bank en de spits mocht ook mee op trainingskamp naar Estepona, waar hij scoorde in de oefenwedstrijd tegen Quick Boys. Voor Jong NEC scoorde hij dit seizoen zeven keer.

Voor Van Zundert wordt 2 maart een interessante avond. Dan komt NEC op bezoek in Waalwijk.