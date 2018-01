Geen geld voor nieuwe wasmachine bij 1 op 3 huishoudens

NIJMEGEN - Een op de drie inwoners van Nijmegen en Tiel heeft geen geld voor een onverwachte en noodzakelijke kostenpost zoals een wasmachine of een dure reparatie aan de auto. Dat blijkt uit cijfers van de gezondheidsmonitor van de GGD.

'Wij hebben deelnemers van de gezondheidsmonitor gevraagd of ze 1000 euro spaargeld hebben voor een onverwacht noodzakelijke uitgave', vertelt onderzoekster Jolanda Terpstra. Voor 35 procent van de Nijmegenaren was het antwoord soms, meestal niet of nooit. 'Dan is er dus structureel geen financiële buffer', aldus Terpstra. Ze is wederom van de cijfers geschrokken. 'Vier jaar geleden was het vergelijkbaar.'

Bijzondere bijstand

Bij de gemeente Nijmegen zeggen ze niet altijd invloed te hebben op het spaarpotje van inwoners. 'Veel mensen uit het onderzoek hebben bijvoorbeeld gewoon een baan. Dan beslissen ze zelf of ze geld apart zetten', vertelt de woordvoerder van wethouder Zoetelief (werk en inkomen). 'Voor minima is er de bijzondere bijstand. Daar kun je aanspraak op maken bij een kapotte wasmachine. We kijken dan of je kan aflossen of dat de wasmachine een gift wordt.'

De wethouder beseft dat er werkende armen zijn in de stad. 'Als je werkt kun je ook een lastig financieel plaatje hebben', vertelt de woordvoerder.

'Problemen grootst in stedelijk gebied'

De GGD onderzocht alle gemeenten in de regio Gelderland-Zuid. Geldermalsen kwam als beste uit de bus. Daar heeft maar 18 procent van de inwoners niet structureel de beschikking over 1000 euro spaargeld. 'Het probleem is het grootst in de stedelijke gebieden', vertelt de onderzoekster. In Tiel ligt het percentage ook hoog, op 31 procent.

De gezondheidsmonitor is een vierjaarlijks onderzoek van de GGD waar ongeveer 18.000 mensen aan deelnemen. Zij vullen een lange vragenlijst in over verschillende onderwerpen.