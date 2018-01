PVV wacht plaats in Arnhemse oppositiebankjes

ARNHEM - De kans is groot dat de PVV na de verkiezingen in maart niet in het Arnhemse college komt. De twee meest voor de hand liggende partijen, VVD en CDA, staan niet te popelen om met de PVV in zee te gaan.

'Het is zeer onwaarschijnlijk dat we ze gaan omarmen', zegt VVD-lijsttrekker Leendert Combée. Hij houdt nog wel een kleine slag om de arm, omdat nog niet bekend is wat er in het verkiezingsprogramma van de Arnhemse PVV staat. 'Als er alleen maar landelijke standpunten instaan en het allemaal buiksprekers van Geert Wilders worden dan zijn we snel klaar.'

Combée vindt dat de PVV zichzelf onmogelijk maakt met 'hun houding' over burgemeester Marcouch. Hij moet wat PVV-lijsttrekker Coen Verheij betreft afstand doen van zijn tweede, Marokkaanse nationaliteit.

Verboden in Marokkaanse wet

'Wat zij willen dat kan nu eenmaal niet', zegt de VVD-lijsttrekker. 'Dat weet iedereen die de krant leest. Dat is gewoon raar.' Het is namelijk bij Marokkaanse wet verboden om de eigen nationaliteit op te geven.

Ook CDA-lijsttrekker Ine van Burgsteden vindt dat de PVV zichzelf in de weg zit. 'Het CDA sluit niemand uit op basis van godsdienst, afkomst of geslacht en we werken samen met mensen die dat ook niet doen. Zij sluiten mensen buiten.' Het CDA zit nu in het college, de VVD niet.

Deze week publiceerde de PVV de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

