D66 pleit voor de fiets in Arnhem en brengt fietsknelpunten in kaart Foto: Flickr

ARNHEM - Aantrekkelijkere fietsroutes, dat is waar D66 Arnhem in wil investeren. Daarom heeft de partij de fietsknelpunten in de stad in kaart gebracht, zodat daar wat aan kan veranderen en als gevolg meer mensen op de fiets zullen stappen.

De fiets zou het snelste en meest praktische vervoermiddel binnen de stad moeten zijn, zegt de partij. Maar binnen Arnhem zijn er nog veel knelpunten. In de komende jaren wil D66 flink investeren om die plekken aan te pakken. In het verkiezingsprogramma 2018-2022 stelt de partij voor om hier 1,5 miljoen euro voor vrij te maken. Op een speciaal hiervoor ingerichte website kunnen mensen een beeld krijgen van waar de grootste knelpunten zich bevinden. Kijk hier voor het verkiezingsprogramma van D66 Arnhem Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl