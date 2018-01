Vraag maar raak: open avond CDA Berkelland

BORCULO - Het CDA Berkelland houdt een bijeenkomst bij restaurant Peters in Borculo. Inwoners, bedrijven, verenigingen en overige belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 20.00 uur binnenlopen.

Op maandag 29 januari kunnen zij in gesprek gaan met de CDA fractie over allerlei onderwerpen.

Nadat het CDA alle kleine kernen heeft bezocht en afgelopen maanden Ruurlo en Eibergen, komt de partij in februari naar Neede. Daarmee zijn alle kernen in deze raadsperiode door de partij meerdere keren bezocht om met mensen in gesprek te kunnen over thema’s die hen interesseren.

In de nieuwe raadsperiode wil het CDA daarmee doorgaan, want het is van meerwaarde geweest en wordt als waardevol gezien, laat de partij weten.