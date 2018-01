Badmintonster Selena Piek: In Nederland kan ik alleen maar verliezen

ARNHEM - Een zware periode vol frustraties en twijfels ligt inmiddels achter haar. Selena Piek, Nederlands beste badmintonster, kijkt weer vooruit. 'Ik heb echt heel lang in de put gezeten.'

Makkelijk heeft Piek, die al jaren in Arnhem woont, het nog altijd niet. Met kleine stapjes is ze gelukkig wel weer uit een diep dal gekropen. Na het bereiken van de kwartfinales op de Spelen van Rio dondert de geboren Blaricumse in een zwart gat. Een voetblessure en het vertrek van haar dubbelpartner Eefje Muskens zorgen voor een hoop chagrijn.

Met Muskens schrijft Piek in Brazilië geschiedenis door in het damesdubbel te stunten. Een Koreaans koppel blijkt in de kwartfinales na drie games te sterk, maar trots overheerst. 'Ik was daar topfit, de druk was enorm maar wat was het mooi om mee te maken', vat de 26-jarige Piek de Spelen nog maar eens samen. Met haar andere partner Jacco Arends in het gemengd dubbel strandt Piek overigens in de groepsfase.

De Spelen hebben haar meer aanzien en bekendheid gegeven, maar een (financiële) impuls vanuit NOC/NSF is er niet gekomen. Nog altijd betaalt ze iedere maand een eigen bijdrage van 100 euro om dagelijks te kunnen trainen op Papendal. Het is een merkwaardige situatie voor een succesvolle atleet als Piek die in 2016 met Muskens op het EK nog zilver wint en met Arends het brons pakt. En zo zijn er meer fraaie resultaten te noemen.

Jaarlijkse bijdrage

NOC/NSF zou na Rio meer geld beschikbaar stellen voor badminton, maar de realiteit is dat topsporter Piek het moet rooien met een jaarlijkse bijdrage van 7000 euro. Voor Rio was haar jaarbedrag bijna het dubbele. 'Met die 7000 euro moet ik dus mijn hele internationale programma betalen. Vliegtickets, hotel etc. Ik zit nu al op de helft, terwijl het pas januari is.'

Zesde plek op wereldranking

Rio is voor Piek, Muskens en Arends een droom die uitkomt na jaren van opoffering, hard trainen en hoop houden. Het drietal vliegt de hele wereld over om toernooien te spelen en punten te sprokkelen voor de internationale ranking. Vooral de tandem Piek-Muskens wordt steeds beter, blijft constant en klimt zelfs naar de zesde plek op de wereldranglijst. Een puike prestatie in de moordende concurrentie van Aziaten die badminton al jaren domineren.

Niets doen

'Ik had toen al last van mijn voet, maar je gaat door', kijkt Piek terug op de eerste deceptie na Rio. De blessure verergert zonder dat er uitzicht is op verbetering. 'Niemand kon duidelijkheid geven. Dat was heel frustrerend voor mij.' Ineens wordt ze gedwongen tot niets doen. 'Ik ben te snel weer begonnen. Dat was naiëf, want rust was wat verstandiger geweest.'

Eenzaam

'Weet je. ik kan gewoon niet stilzitten', vervolgt ze haar verhaal. 'Normaal gesproken train ik altijd twee keer per dag. Mijn lichaam is dat ook gewend. Nu moest ik hele dagen doorkomen, maar de vraag was hoe. Ik voelde me klote en trok me terug. Daar had ik ook behoefte aan op dat moment. Ik sliep slecht en voelde me vaak eenzaam.'

De tweede dreun volgt snel. Muskens kondigt na Rio haar afscheid aan bij Piek. Vooral door een slepende schouderblessure. Maar de Brabantse stelt ook vast dat er 'meer in het leven is' dan badminton en de hele wereld rondreizen. Daarin verschilt ze van haar ambitieuze partner die juist aangeeft 'nog lang niet klaar te zijn' en in Tokio opnieuw wil schitteren.

Het nieuws komt voor Piek plotseling. 'Ik zag het niet aankomen en nam het haar eerst ook kwalijk. Nu gaan we gelukkig weer heel goed met elkaar om. Ik speelde deze maand in Thailand en Maleisië. Daar is Eef mij nog komen opzoeken, omdat ze nu een reis door Azië maakt. Je hebt ook zo veel meegemaakt met elkaar. Dan is het direct weer vertrouwd.'

Voetblessure, Muskens exit maar gelukkig is daar nog altijd Jacco Arends met wie Piek opgroeit bij het badmintonbolwerk Duinwijck in Haarlem. Vanaf dat moment zijn ze onafscheidelijk en dubbelt de Arnhemse ook met hem. 'Misschien gaan we dit seizoen nog samen competitie spelen met Duinwijck in de play-offs. Zou best leuk zijn.'

Piek vindt in Cheryl Seinen een talent met wie ze gaat proberen opnieuw succesvol te zijn. 'Ik ga kijken hoe ver we samen komen. Ze is vier jaar jonger en we moeten natuurlijk nog behoorlijk aan elkaar wennen. Zij ook aan mij. Ik wil haar graag helpen, maar logisch is dat het wel heel anders is.'

Piek speelt inmiddels weer de bekende grote toernooien in Azië. Met Seinen en Arends dus. Ze is net terug uit Bangkok en Kuala Lumpur waar badminton hetzelfde is als schaatsen in Nederland. Piek toont een filmpje uit haar telefoon. Een hels kabaal in een stampvolle hal. 'Kijk, dit is Jakarta. Eén van mijn mooiste ervaringen. Overal kippenvel. Die mensen zijn zo enthousiast. Daar doe je het voor. We bereikten de halve finales.'

Boegbeeld

Komend weekend speelt ze met beide partners het NK in Almere dat Piek al zo vaak won. Het is een enorm contrast met de beleving van badminton in Indonesië. 'Ik doe dat NK ook voor onze sport. Mensen zien mij toch als het boegbeeld. Alleen ik heb daar niet heel veel te winnen, omdat iedereen dat van je verwacht. Het enige wat ik op een NK kan is verliezen.'