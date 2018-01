Vrouw vindt slang van buurman in brievenbus

APELDOORN - In het centrum van Apeldoorn kreeg een bewoonster woensdag de schrik van haar leven. Toen ze de post uit de brievenbus wilde halen kwam ze een koningsslang tegen.

De vijftig centimeter lange slang lag bovenop de binnengekomen brieven. Volgens de politie is de slang niet giftig.

Al twee maanden kwijt

Na wat zoekwerk van agenten bleek dat een medebewoner van het pand aan de Sophialaan zijn slang al twee maanden kwijt was. 'De bewoner had twee slangen, een mannetje en een vrouwtje. Hij was ervan uitgegaan dat de ene slang de kou van de afgelopen maanden niet had overleefd', aldus de politie.

Het beestje leeft dus nog en is na twee maanden rondzwerven herenigd met zijn baasje.