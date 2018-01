2000 passagiers voor nieuwe buslijn Aalten-Bocholt

BOCHOLT - In de maand december hebben 2000 passagiers gebruikgemaakt van de nieuwe busverbinding tussen Aalten en het Duitse Bocholt. Dat blijkt uit tellingen van busmaatschappij StadtBus Bocholt. De nieuwe buslijn is een proef om te kijken of er voldoende animo is voor openbaar vervoer tussen beide grenssteden.

De Kreis Borken heeft het initiatief voor de proef genomen. Het wordt ondersteund door de provincie Gelderland, de gemeente Aalten en de stad Bocholt. Elke dag tussen 06.30 uur en 20.00 uur rijden er bussen die aansluiten op de treinen in Aalten en Bocholt.

'We hebben tussen 7 december en eind december 2000 passagiers geteld,' aldus Jens Dörpinghaus van Stadtbus Bocholt. 'Dat is een mooi aantal denk ik.' De buslijn is gestart zonder een haalbaarheidsstudie vooraf. In de vijf maanden die de proef duurt wordt gekeken of de grensoverschrijdende busverbinding bestaansrecht heeft.

Enquête

'Uit ervaring weten we dat een nieuwe buslijn een beetje aanlooptijd nodig heeft voordat het maximale aantal passagiers er gebruik van maakt.' De busmaatschappij zal de komende maanden dan ook doorgaan met de tellingen. 'We zullen binnenkort ook een enquête houden in de bus. We willen van de passagiers weten wat misschien beter kan, wat ze missen en waarom ze eigenlijk van deze buslijn gebruikmaken.'

De proef duurt tot eind april. Dan moet een beslissing genomen worden of de lijn rendabel is.

