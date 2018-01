Gaan er in Velp straks wel eekhoorntjes over de brug?

VELP - De gemeente Rheden gaat drie eekhoornbruggen en drie amfibietunnels aanleggen. De bruggen komen bij de Arnhemsestraatweg, de Daalhuizerweg en de Wilhelminastraat in Velp.

De eekhoornbruggen kosten 10.000 euro en de tunnels 30.000 euro. De helft van het bedrag wordt gesubsidieerd door de provincie. De gemeente wil met de tunnels en bruggen voorkomen dat dieren worden doodgereden.

Het is opmerkelijk dat er opnieuw door een Gelderse gemeente bruggen voor eekhoorns worden aangelegd. Op andere plaatsen kwam er soms geen enkele eekhoorn over de brug.

Verantwoordelijk wethouder Ronald Haverkamp zegt dat er ook gemeenten zijn waar de bruggen wel degelijk een succes zijn. Bovendien hebben we een zorgplicht ten opzichte van de dieren, vindt de wethouder.

In 2016 werden in Otterlo eekhoornbruggen geplaatst aan de Vijverlaan. Een jaar na aanleg bleek dat de knaagdieren massaal de brug links lieten liggen. Of er inmiddels een eekhoorn de oversteek gemaakt heeft is nog onbekend.

Eerder werd in Nunspeet een metalen eekhoornbrug gebouwd. Die kostte zo'n 40.000 euro en ook daar maakten eekhoorns amper gebruik van de oversteek. Uit protest werden vervolgens schommels aan de brug gehangen.

Omleiding bij de Daalhuizerweg

