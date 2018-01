Demente vrouw moet 250 euro betalen voor telefoontje van arts

GROENLO - Een dementerende vrouw uit Groenlo moet 250 euro betalen voor een telefoongesprek tussen twee artsen. Haar zoon, Patrick Pos, spreekt er schande van. 'Jullie moeten je schamen Menzis', schrijft hij op Facebook.

Het gaat mis als de vrouw in de zomer van vorig jaar een epileptische aanval krijgt. Een arts van verzorgingshuis de Molenberg, waar ze wordt verzorgd, komt bij haar langs.

Hij geeft een diagnose om haar medicatie aan te kunnen passen. De arts is nog jong en overlegt voor de zekerheid nog even met een neuroloog van het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Kosten van dat telefoongesprek? 250 euro, die het ziekenhuis declareert bij Menzis.

Telefoontje was 'consult'

Het collegiale gesprek wordt bij Menzis neergelegd als zijnde 'consult' en dus kreeg mevrouw de rekening. De Molenberg mailde Patrick begin deze maand, weet De Telegraaf. 'Dergelijke intercollegiale gesprekken behoren niet gedeclareerd te worden', aldus de basisarts ouderenzorg.

Menzis liet echter weten: 'Dit is normaal, mag en is ook gebruikelijk', aldus Pos. Vooralsnog is er dus nog niets van de 250 euro terug bij mevrouw. 'Als de neuroloog was langsgekomen was het een ander verhaal. Maar het gaat om een telefoontje van een nog jonge arts', vertelt Patrick.

'Rotgevoel'

'Al met al hou ik hier een ontzettend rotgevoel aan over. Mensen die niet meer zelf kunnen beslissen worden overgelaten aan de uitspattingen van de zorgverzekeraars. Het is nu ook te begrijpen waarom dingen zo duur aan het worden zijn, als dit soort excessen hier tussen zitten', besluit hij.

Menzis laat weten met de zaak bezig te zijn. 'We hebben nog even de tijd nodig om het uit te zoeken', aldus de woordvoerder.