'Dag Mama' in vernieuwd theater in Buren Foto: Omroep Gelderland

BUREN - Het is al jaren een indrukwekkende theatervoorstelling over dementie; 'Dag Mama' in Kunsthof de Heuf in Buren. Onlangs is het theater in de woonboerderij aan de Tielseweg is flink verbouwd.

'Dag Mama' is een muziektheatervoorstelling voor mantelzorgers en mensen die in de zorg werken en biedt (samen met een lezing en workshop) leidraad over hoe om te gaan met dementie. Het stuk wordt gespeeld door Lydia van den Heuvel met haar kinderen, David, Sarah en Misha Blom. In de afgelopen jaren heeft hun voorstelling al duizenden mensen getrokken. Sarah Blom over theatervoorstelling 'Dag Mama': Ouderenpsycholoog Sarah Blom is de dochter. Ze speelt met haar moeder (die de vrouw met dementie vertolkt) en haar broer, die broeder speelt. Haar andere broer is muzikant bij het stuk. 'Dat is intensief. Als je kritiek op elkaar hebt, krijg je het ongezouten te horen. Maar het brengt je wel tot hogere hoogten omdat je geen blad voor de mond neemt', denkt Sarah. De familie woont bovendien ook allemaal op het terrein. De theaterboerderij is vernieuwd tot een professioneel theater. Het podium is naar de andere zijde van de zaal verhuisd en daardoor groter. 'We kunnen nu nog meer mensen bereiken', legt Sarah uit. In de vernieuwde theaterzaal komt 'Dag Mama' prima tot zijn recht. 'Heel indrukwekkend', 'Zeer herkenbaar' en 'aangrijpend' waren woensdagavond een aantal reacties van toeschouwers.