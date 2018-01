Boy van de Beek kan weg bij Achilles na arbitragezaak

GROESBEEK - Boy van de Beek is met ingang van volgende week verlost van Achilles'29. Hij kan dan de overstap maken naar De Treffers.

De voormalige aanvoerder van Achilles spande een arbitragezaak aan tegen zijn club vanwege het faillissement dat eerder deze maand werd uitgesproken. De spelers werden al maanden niet meer uitbetaald door Achilles.

Boy van de Beek bereikte al een akkoord met de Groesbeekse aartsrivaal De Treffers, net als aanvaller Niels Wouters. Maar hun overgang werd tegengehouden door Achilles. Van de Beek is nu vrij om de overstap te maken. Zijn contract is per 29 januari zonder vergoeding ontbonden. Dit weekend is hij nog niet speelgerechtigd, maar in februari kan hij debuteren voor De Treffers in de wedstrijd tegen Jong Sparta. Over Wouters is nog geen duidelijkheid. Hij moet een dispensatieverzoek indienen bij het bestuur amateurvoetbal.

Boy van de Beek kwam in 2015 naar Achilles en veroverde al snel een basisplaats. Na de degradatie naar de tweede divisie was de Nijmeegse spelverdeler dit seizoen aanvoerder. In de met 2-1 gewonnen derby tegen De Treffers blonk hij uit en scoorde hij.