Middelvingers richting agent: jongen (16) aangehouden

ULFT - Een 16-jarige jongen uit Laag-Keppel is woensdagmiddag aangehouden omdat hij in Doetinchem zijn middelvingers opstak naar politieagenten.

Agenten waren omstreeks 17:00 uur onderweg naar een mogelijke ruzie tussen groepen op de Vondelstraat. 'Tijdens het passeren van een politieauto op de Heijermansstraat stak de knaap uit een groep zijn middelvingers omhoog naar de politiemensen', zo laat de politie weten.

De jongen kon even later worden aangehouden en is meegenomen naar het politiebureau. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.