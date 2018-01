Opnieuw onzekerheid over vlucht van Boeing 747

APELDOORN - Maandag kwam de Boeing niet en woensdag ook niet. Is het vandaag dan drie keer scheepsrecht voor Wim Willems in Apeldoorn? Het blijft afwachten.

Raadslid Willems van Lokaal Apeldoorn wil dat een Boeing 747 die van Schiphol naar vliegveld Twente moet, over Apeldoorn vliegt. Het vliegtuig wordt in Twente uit elkaar gehaald.

Eerder vandaag werd gezegd dat het vliegtuig om 11.00 uur zou vertrekken, maar dat tijdstip werd niet gehaald. Het is nu maar de vraag of het vliegtuig vandaag überhaupt nog vertrekt.

Hij is afhankelijk van zowel KLM als de luchtverkeersleiding. De geplande vlucht ging op maandag en woensdag niet door vanwege de slechte weersomstandigheden.

Als de vlucht doorgaat, komt het vliegtuig waarschijnlijk niet recht over Apeldoorn. De hoogte van de vlucht is niet bekend.

Wim Willems wil de Boeing 747 laag over Apeldoorn laten vliegen om aan te tonen hoe erg het lawaai is als verkeersvliegtuigen over de Veluwe komen. Volgens hem geeft de vlucht een goede indicatie van de overlast door vliegtuigen van en naar Lelystad Airport, dat volgend jaar open gaat.

